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РИА Новости

В Самаре открылась международная IT-конференция "Фестиваль 404"

15:46 14.09.2019 (обновлено: 15:47 14.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
САМАРА, 14 сен - РИА Новости. Международная IT-конференция "Фестиваль 404" открылась в субботу в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В субботу, 14 сентября, в Самаре начала свою работу международная IT-конференция "Фестиваль 404". В течение двух дней участники форума на десяти площадках будут обсуждать актуальные вопросы применения и внедрения современных технологий в повседневную жизнь", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в этом году конференция собрала рекордное количество участников – более 1500 человек со всех регионов страны. Среди спикеров - порядка 60 российских и зарубежных специалистов. Лекции и мастер-классы проведут дизайн-директор Mail.ru Юрий Ветров, блогер, общественный эксперт по вопросам урбанистики Илья Варламов, PR-директор "Яндекс.Такси" Владимир Исаев, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, техноблогер Валентин Петухов.
"Фестиваль 404" после четырехлетнего перерыва был вновь возрожден в прошлом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Для меня ценно и важно, что этот фестиваль родился когда-то как общественная инициатива умных и талантливых людей, которые внедряют новые технологии. Мне показалось странным, что он на какой-то период пропал. И когда я вернулся в регион в должности губернатора, создал необходимые условия для того, чтобы фестиваль возобновился. Я рад тому, что все авторы и идейные вдохновители фестиваля откликнулись на мое предложение", - цитирует Азарова пресс-служба.
По словам организатора конференции Дениса Кортунова, "Фестиваль 404" - это "комфортная и удобная площадка для IT-сообщества, где можно не просто послушать известных спикеров, но и обсудить новейшие разработки, найти себе компаньона, чтобы создать и реализовать в дальнейшем какой-либо новый интересный проект".
Молодой человек за компьютером
16 августа, 17:13РИА Новости
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СамараСамарская областьТехнологии
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