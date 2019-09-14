В Самаре открылась международная IT-конференция "Фестиваль 404"

САМАРА, 14 сен - РИА Новости. Международная IT-конференция "Фестиваль 404" открылась в субботу в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В субботу, 14 сентября, в Самаре начала свою работу международная IT-конференция "Фестиваль 404". В течение двух дней участники форума на десяти площадках будут обсуждать актуальные вопросы применения и внедрения современных технологий в повседневную жизнь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году конференция собрала рекордное количество участников – более 1500 человек со всех регионов страны. Среди спикеров - порядка 60 российских и зарубежных специалистов. Лекции и мастер-классы проведут дизайн-директор Mail.ru Юрий Ветров, блогер, общественный эксперт по вопросам урбанистики Илья Варламов, PR-директор "Яндекс.Такси" Владимир Исаев, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, техноблогер Валентин Петухов.

"Фестиваль 404" после четырехлетнего перерыва был вновь возрожден в прошлом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Для меня ценно и важно, что этот фестиваль родился когда-то как общественная инициатива умных и талантливых людей, которые внедряют новые технологии. Мне показалось странным, что он на какой-то период пропал. И когда я вернулся в регион в должности губернатора, создал необходимые условия для того, чтобы фестиваль возобновился. Я рад тому, что все авторы и идейные вдохновители фестиваля откликнулись на мое предложение", - цитирует Азарова пресс-служба.