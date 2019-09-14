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РИА Новости

Российские Су-34 и белорусские Су-25 уничтожили танки условного противника

14:57 14.09.2019
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34
© РИА Новости / Василий Батанов
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Истребители-бомбардировщики Су-34 . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Истребители Су-34 российской армии и штурмовики Су-25 армии Белоруссии "уничтожили" танковое подразделение условного противника в ходе совместных учений "Щит Союза - 2019", которые проходят в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"В ходе тактического эпизода звено из четырех многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Российской Федерации во взаимодействии со звеном истребителей-штурмовиков Су-25 Республики Беларусь нанесли массированные ракетно-бомбовые удары по танкам "противника". В качестве авиационных средств поражения использовались фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250, а также управляемые ракеты ближнего маневренного боя", - сказали в пресс-службе.
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В ЗВО отметили, что выполнение маневров авиации выполнялось на высоте от 200 метров до 3,5 километра.
Совместные учения "Щит Союза - 2019" с участием 12 тысяч военнослужащих из России и Белоруссии начались в Нижегородской области в пятницу. В учениях также задействовано до 950 единиц техники. По сценарию учений военные отрабатывают борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Маневры завершатся 19 сентября‬.
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Су-25Су-34БелоруссияРоссияБезопасность
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