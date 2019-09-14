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РИА Новости

В план финансирования переобучения предпенсионеров внесли изменения

14:41 14.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЖенщина учится работать за компьютером
Женщина учится работать за компьютером
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство России в четверг одобрило изменения плана финансирования мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в 2019 году, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Согласно данным, изменения вносятся в закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Федеральным законом о бюджете на 2019 год предусмотрено софинансирование субъектов РФ на мероприятия по обучению людей предпенсионного возраста в общем объеме 33,9 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда рублей - бюджету Москвы.
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Как поясняется, по информации правительства Москвы, "бюджетные ассигнования на выполнение показателей по указанным мероприятиям утверждены в бюджете Москвы на 2019 год в необходимом объеме (2,6 миллиарда рублей)".
В связи с этим финансирование Москвы не планируется, при этом гарантируется достижение целевого показателя столицы - обучение 3 625 граждан предпенсионного возраста.
Проектом распоряжения предлагается исключить Москву из распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов на организацию мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста.
Отмечается, что объем финансирования указанных мероприятий по другим субъектам страны не изменится, а общий объем средств из федерального бюджета в целом по РФ на обучение лиц предпенсионного возраста в 2019 году составит 31,6 миллиарда рублей.
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