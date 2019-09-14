Медведева пригласили в Белград в октябре на 75-летие освобождения города

БЕЛГРАД, 14 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пригласил премьера РФ Дмитрия Медведева в Белград в октябре на празднование 75-летия освобождения города от немецко-фашистских войск, сообщает пресс-служба президента Сербии.

"Для нас особая честь, что Вы посетите нас в день, когда мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения Белграда, что мы вместе отметим день, когда наши народы, объединенные свободой, победили общего врага", - отметил Вучич в телефонном разговоре с Медведевым.

Отмечается, что сербский президент пожелал Медведеву в связи с Днем рождения здоровья и успехов.

В пресс-службе сербского лидера отметили, что российский премьер поблагодарил Вучича за теплые поздравления и принял приглашение посетить Белград, он также "подчеркнул, что продолжит работать над дальнейшим развитием сотрудничества Сербии и России и над организацией совместных проектов".

Отмечается, что Вучич в качестве подарка Медведеву на день рождения направил серию переведенных на русский язык книг о сербском языке и литературе издания философского факультета Белградского университета.