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РИА Новости

Глава ЛНР напомнил о безальтернативности минских соглашений

14:04 14.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о безальтернативности минских соглашений.
"Леониду Кучме, Владимиру Зеленскому и всему остальному руководству Украины необходимо принять тот факт, что ни минские договоренности, ни комплекс мер не являются предметом для дискуссий", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
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Глава ЛНР подчеркнул, что в нормандском формате был утвержден документ, регламентирующий "схему общения Донбасса и Украины", и другого документа "нет и не будет".
"Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о кровавых руках, когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? Как насчет разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови? Или в мировой истории вы не нашли подобного примера?", - говорится в заявлении
Пасечник подчеркнул, что позиция ЛНР и ДНР неизменна. "Хотите мира - выполняйте волю наших людей, выполняйте "Минск". Хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то еще", - уточнил глава ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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