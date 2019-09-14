Глава ЛНР напомнил о безальтернативности минских соглашений

ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о безальтернативности минских соглашений.

"Леониду Кучме, Владимиру Зеленскому и всему остальному руководству Украины необходимо принять тот факт, что ни минские договоренности, ни комплекс мер не являются предметом для дискуссий", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.

Глава ЛНР подчеркнул, что в нормандском формате был утвержден документ, регламентирующий "схему общения Донбасса и Украины", и другого документа "нет и не будет".

"Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о кровавых руках, когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? Как насчет разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови? Или в мировой истории вы не нашли подобного примера?", - говорится в заявлении

Пасечник подчеркнул, что позиция ЛНР и ДНР неизменна. "Хотите мира - выполняйте волю наших людей, выполняйте "Минск". Хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то еще", - уточнил глава ЛНР.