В Чите на деньги президентского гранта открыли новую спортплощадку

ЧИТА, 14 сен – РИА Новости. Новая спортплощадка на деньги президентского гранта открылась в субботу в Чите, сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края

"Четырнадцатого сентября для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы открылась новая спортивная площадка, возведенная на средства президентского гранта", - говорится в сообщении. Проект "Стадион моей мечты" забайкальской спортивной общественной организации по развитию греко-римской борьбы стал победителем первого в 2019 году конкурса Фонда президентских грантов. "На его реализацию выделено 825 тысяч рублей. Спортивная площадка открылась на территории детско-юношеской спортивной школы №2", - отметили в пресс-службе.

"Очень знаково, что эта спортивная площадка появилась на территории спортивной школы как дополнение к тем спортивным сооружениям, которые здесь уже существуют. Для ребят, которые ходят на занятия по греко-римской борьбе, появилась дополнительная возможность развивать спортивное мастерство", - приводит пресс-служба слова председателя городского комитета спорта Алексея Белова.

Также он подчеркнул, что новая площадка будет общедоступна, не только для тех, кто посещает спортивную школу, но и для всех жителей соседних микрорайонов. Реализация федеральных программ позволила уже в этом году открыть две спортплощадки на территориях двух читинских школ, на спортивном комплексе "Высокогорье", также будет открыт стадион в поселке КСК.

"В целом, благодаря привлеченным грантовым средствам на реализацию проектов по работе с детьми, инвалидами, по благоустройству территорий, по развитию спорта, некоммерческим сектором за три последних года в регионе создано более ста рабочих мест", - уточнили в пресс-службе.