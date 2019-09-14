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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики "Нусры"* не выпускают мирных жителей из Идлиба, сообщили СМИ

13:40 14.09.2019
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
Освобожденный Хан-Шейхун. Архивное фото
ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* не выпускают мирных жителей с контролируемых ими территорий в сирийской провинции Идлиб, передает гостелевидение САР.
По данным телеканала, гуманитарный коридор "Абу-Духур" в районе одноименного селения готов к приему жителей, вышедших с территорий, контролируемых боевиками.
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"Поступает информация о том, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* не позволяют нескольким автомобилям вывезти население из Идлиба, они обстреляли эти автомобили", - передает корреспондент канала Ikhbariya.
Канал уточняет, что пока по коридору никто из мирных жителей не выходил из Идлиба.
Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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