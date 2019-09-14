Боевики "Нусры"* не выпускают мирных жителей из Идлиба, сообщили СМИ

ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* не выпускают мирных жителей с контролируемых ими территорий в сирийской провинции Идлиб, передает гостелевидение САР.
По данным телеканала, гуманитарный коридор "Абу-Духур" в районе одноименного селения готов к приему жителей, вышедших с территорий, контролируемых боевиками.
"Поступает информация о том, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* не позволяют нескольким автомобилям вывезти население из Идлиба, они обстреляли эти автомобили", - передает корреспондент канала Ikhbariya.
Канал уточняет, что пока по коридору никто из мирных жителей не выходил из Идлиба.
Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
* Запрещенная в России террористическая группировка.