В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. МЧС предупреждает, что сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду сохранится в Москве и Подмосковье до вечера субботы, сообщает областной главк МЧС РФ.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским автомобилистам не парковаться под деревьями и рекламными щитами из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, который сохранится 14 и 15 сентября.

"Четырнадцатого сентября с 12.00 до 18.00 на территории Московской области и в Москве сохранится ветер порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре, находясь дома, закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, безопасными местами при сильном ветре являются удалённые от окон места – туалеты, коридоры, встроенные шкафы.