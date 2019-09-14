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РИА Новости

В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве и Подмосковье

13:22 14.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. МЧС предупреждает, что сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду сохранится в Москве и Подмосковье до вечера субботы, сообщает областной главк МЧС РФ.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским автомобилистам не парковаться под деревьями и рекламными щитами из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, который сохранится 14 и 15 сентября.
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"Четырнадцатого сентября с 12.00 до 18.00 на территории Московской области и в Москве сохранится ветер порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре, находясь дома, закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, безопасными местами при сильном ветре являются удалённые от окон места – туалеты, коридоры, встроенные шкафы.
Если ветер застал на улице, то необходимо укрыться в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и под деревьями, также не стоит подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.
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ПогодаЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МЧС РФМоскваМосковская областьОбщество
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