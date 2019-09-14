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РИА Новости

Зеленский пообещал сделать Украину мощным кинематографическим государством

13:07 14.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал приложить все усилия, чтобы превратить страну в мощное кинематографическое государство.
"Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс - от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
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Глава государства напомнил, что на этой неделе парламент одобрил законопроект, устанавливающий механизм привлечения на Украину ведущих западных кинокомпаний.
"Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Наши кинопроизводители получат неоценимое - международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции", - отметил украинский президент.
В четверг Верховная рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые закрепляют стабильное финансирование кинематографии путем закрепления защищенных статей государственного бюджета, также создаются механизмы для привлечения частных средств в отрасль.
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