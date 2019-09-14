Зеленский пообещал сделать Украину мощным кинематографическим государством

"Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс - от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.