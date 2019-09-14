Артисты отмечают начало театрального сезона велозаездом "Театралли"

Пешеходная зона на Никольской улице в Москве

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Четвертый благотворительный театральный велозаезд "Театралли", организуемый фондом "Артист", проходит в Москве в субботу, сообщили в пресс-службе фонда.

"Идея заезда проста – встретиться с коллегами в ознаменовании открытия нового театрального сезона в Москве, привести себя в хорошую физическую форму и вместе сделать доброе дело", - сказал РИА Новости со-учредитель фонда "Артист" Евгений Миронов.

В велозаезде принимают участие артисты Театра Наций, МХТ им. Чехова, Студии театрального искусства, Театра на Таганке, Театра им. Пушкина, Гоголь-центра, "Современника", театра "Практика", Электротеатра Станиславский, Большого театра, Губернского и Театра на Малой Бронной.

Все собранные средства от регистрационных взносов и партнерских средств направят на поддержку подопечных фонда "Артист" - ветеранов сцены, нуждающимся в помощи. Принять участие вместе с артистами в велозаезде смогут только зарегистрированные пользователи.

Тема нынешнего велозаезда – карнавал, и идеальный дресс-код в такой день – карнавальные костюмы: забавные накладные носы, цветные парики, жабо невероятных размеров, шляпки, пищалки и разрисованные аквагримом щеки.