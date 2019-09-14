На севшем на мель судне в Югре пострадали три человека, сообщил источник

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в пассажирском судне "Метеор", севшем на мель на Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Точно известно о трех пострадавших, один - получил травмы тяжелой степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находятся как минимум 60 человек. Судно направлялось из Березово в Ханты-Мансийск.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах округа отметил, что пострадали восемь человек, не уточнив других подробностей.