"Думала, просто кашель". Британка лишилась ног и руки из-за инфекции

В 2016 году у женщины начался постоянный кашель, однако она затягивала с посещением врача. Только через месяц она посетила больницу, где ей поставили диагноз: пневмония и острый сепсис. Жительницу Южного Уэльса положили в реанимацию из-за постепенного отказа внутренних органов, а через некоторое время она впала в кому на девять недель.