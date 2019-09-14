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РИА Новости

"Думала, просто кашель". Британка лишилась ног и руки из-за инфекции

11:27 14.09.2019 (обновлено: 17:17 14.09.2019)
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Британии медсестре ампутировали обе ноги, левую руку, а также четыре пальца на другой руке из-за сепсиса, пишет Daily Mail.
В 2016 году у женщины начался постоянный кашель, однако она затягивала с посещением врача. Только через месяц она посетила больницу, где ей поставили диагноз: пневмония и острый сепсис. Жительницу Южного Уэльса положили в реанимацию из-за постепенного отказа внутренних органов, а через некоторое время она впала в кому на девять недель.
В это время ее давление упало до опасно низкого уровня, а в кровеносных сосудах появились сгустки, которые не позволяли крови течь к рукам и ногам. Врачи были вынуждены провести ампутацию.

"Я думала, что это просто кашель, и не хотела поднимать шум", — заявила женщина изданию.

После операции британка впала в депрессию, однако сейчас ее состояние улучшилось. Теперь она собирает средства для нового набора протезов.
В больнице
19 августа, 05:36РИА Новости
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
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Daily MailВеликобританияВ мире
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