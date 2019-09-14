Правительство одобрило законопроект о подходах к экзамену для иностранцев

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, позволяющий обеспечить единые подходы проведения комплексного экзамена в РФ и за ее пределами для иностранцев, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Согласно данным, законопроект позволит обеспечить единые подходы к проведению комплексного экзамена в России и за ее пределами, эффективный контроль и надзор за образовательными организациями при проведении экзамена, а также повысить качество проведения экзамена и исключить риски возможной фальсификации сертификатов.