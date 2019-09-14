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РИА Новости

Правительство одобрило законопроект о подходах к экзамену для иностранцев

11:19 14.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание правительства России
Заседание правительства России
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заседание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, позволяющий обеспечить единые подходы проведения комплексного экзамена в РФ и за ее пределами для иностранцев, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Согласно данным, законопроект позволит обеспечить единые подходы к проведению комплексного экзамена в России и за ее пределами, эффективный контроль и надзор за образовательными организациями при проведении экзамена, а также повысить качество проведения экзамена и исключить риски возможной фальсификации сертификатов.
Кроме того, кабинет министров также одобрил законопроект, который устанавливает ответственность образовательных организаций и их должностных лиц за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.
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