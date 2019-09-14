В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Свыше 1,3 тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 348 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 343 чел. (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 005 чел. (женщин – 302, детей – 513)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 399,2 тысяч беженцев: более 125 тысяч из Ливана и более 273 тысяч из Иордании.

Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.