Плавучий атомный блок "Академик Ломоносов" пришвартовался на Чукотке

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" успешно пришвартовался в месте своего основного базирования – в городе Певеке Чукотского автономного округа, где будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

"Академик Ломоносов", отправившийся из Мурманска 23 августа, 9 сентября досрочно прибыл на место своей работы на Чукотке и находился на якорной стоянке в нескольких сотнях метров от береговой черты.

Как отметил генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров, проект по сооружению ПАТЭС вступил в завершающую стадию.

"На текущий момент в Певеке завершены все строительные работы по созданию гидротехнических сооружений, обеспечивающих швартовку плавучего энергоблока к мол-причалу. В ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пуско-наладочных работ, связанный с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру", - сказал Петров, слова которого цитируются в сообщении.

"Основные задачи текущего года – до конца ноября завершить работы по сооружению подстанции "Береговая" и до 31 декабря выполнить ввод ПАТЭС в эксплуатацию", - отметил он.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Длина судна составляет около 140 метров, ширина - 30 метров, водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала. Для них предусмотрены жилые каюты, столовая, спортивный комплекс.