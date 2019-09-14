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РИА Новости
Ядерные технологии

Плавучий атомный блок "Академик Ломоносов" пришвартовался на Чукотке

09:29 14.09.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПлавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 "Академик Ломоносов" в Мурманске
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 Академик Ломоносов в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 "Академик Ломоносов" в Мурманске. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" успешно пришвартовался в месте своего основного базирования – в городе Певеке Чукотского автономного округа, где будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
"Академик Ломоносов", отправившийся из Мурманска 23 августа, 9 сентября досрочно прибыл на место своей работы на Чукотке и находился на якорной стоянке в нескольких сотнях метров от береговой черты.
Как отметил генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров, проект по сооружению ПАТЭС вступил в завершающую стадию.
"На текущий момент в Певеке завершены все строительные работы по созданию гидротехнических сооружений, обеспечивающих швартовку плавучего энергоблока к мол-причалу. В ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пуско-наладочных работ, связанный с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру", - сказал Петров, слова которого цитируются в сообщении.
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"Основные задачи текущего года – до конца ноября завершить работы по сооружению подстанции "Береговая" и до 31 декабря выполнить ввод ПАТЭС в эксплуатацию", - отметил он.
Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
Длина судна составляет около 140 метров, ширина - 30 метров, водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала. Для них предусмотрены жилые каюты, столовая, спортивный комплекс.
После прибытия в Певек и подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). После введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире, "забрав" этот титул у Билибинской АЭС. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в городе Билибино.
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Ядерные технологииЧукоткаРосэнергоатом
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