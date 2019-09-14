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РИА Новости
Мурманская область

В Мурманске откроется фестиваль театров кукол Баренцева региона

00:45 14.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид Мурманска
Вид Мурманска
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Вид Мурманска. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Труппы 15 театров из России, Швеции, Норвегии и Финляндии приехали в Мурманск, чтобы показать свои спектакли в рамках фестиваля театров кукол стран Баренцева региона, который открывается в субботу.
"В фестивале планируется участие 15 театров из России – Архангельска, Котласа, Тамбова, Воронежа, Воркуты, Мытищ, Петрозаводска, Вологды, а также Норвегии, Швеции и Финляндии. Театральные критики и специалисты театрального дела проведут мастер-классы и творческие встречи", - сказал журналистам директор мурманского театра кукол Евгений Суханов.
Руководство театра надеется, что форум, который раньше путешествовал по разным городам, останется в Мурманске.
Показы пройдут на четырех площадках, в том числе в детской библиотеке, театральной школе и филармонии, поскольку труппе норвежского театра для выступления понадобился орган. Спектакли на иностранных языках переводиться не будут.
"Зрителям перед спектаклем расскажут краткое содержание. Кукольное искусство – открытое и понятное зрителю, который говорит на любом языке, это особенность кукольных театров", - добавил Суханов.
Организаторы предполагают, что постановки посетят не менее 3 тысяч зрителей. В программе планируется показ спектаклей, созданных для разных возрастных категорий.
Первый фестиваль театров кукол Баренцева региона состоялся в 1999 году в шведском городе Каликс. Символом мероприятия была выбрана Полярная сова, обитающая на севере. Второй фестиваль проходил в городе Рованиеми (Финляндия) в 2000 году, третий - в 2001 году в Мурманске, четвертый - в 2003-м в Оулу (Финляндия), пятый - в 2005-м в Каликсе, шестой - в 2007-м в Петрозаводске, седьмой - в 2009-м в Оулу, восьмой - в 2011-м в Мурманске.
Город Мурманск
6 сентября, 12:35Мурманская область
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