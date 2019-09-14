В Мурманске откроется фестиваль театров кукол Баренцева региона

МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Труппы 15 театров из России, Швеции, Норвегии и Финляндии приехали в Мурманск, чтобы показать свои спектакли в рамках фестиваля театров кукол стран Баренцева региона, который открывается в субботу.

"В фестивале планируется участие 15 театров из России – Архангельска, Котласа, Тамбова, Воронежа, Воркуты, Мытищ, Петрозаводска, Вологды, а также Норвегии, Швеции и Финляндии. Театральные критики и специалисты театрального дела проведут мастер-классы и творческие встречи", - сказал журналистам директор мурманского театра кукол Евгений Суханов.

Руководство театра надеется, что форум, который раньше путешествовал по разным городам, останется в Мурманске.

Показы пройдут на четырех площадках, в том числе в детской библиотеке, театральной школе и филармонии, поскольку труппе норвежского театра для выступления понадобился орган. Спектакли на иностранных языках переводиться не будут.

"Зрителям перед спектаклем расскажут краткое содержание. Кукольное искусство – открытое и понятное зрителю, который говорит на любом языке, это особенность кукольных театров", - добавил Суханов.

Организаторы предполагают, что постановки посетят не менее 3 тысяч зрителей. В программе планируется показ спектаклей, созданных для разных возрастных категорий.