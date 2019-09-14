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РИА Новости

Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны

00:09 14.09.2019
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© Fotolia / luluТунис
Тунис
© Fotolia / lulu
Тунис. Архивное фото
ТУНИС, 14 сен - РИА Новости. Кандидат на президентских выборах в Тунисе, лидер партии "Машру Тунис" Мохсен Марзук вышел из предвыборной гонки в пользу главы министерства обороны страны Абделькерима Збиди, сообщил источник РИА Новости.
Первый тур внеочередных выборов президента в Тунисе пройдет 15 сентября. На высший государственный пост претендовали 26 кандидатов, в том числе представительница прекрасного пола, известный в стране адвокат-правозащитница Абир Мусси.
"Марзук вышел из гонки, чтобы оказать необходимую помощь и дать возможность (победить - ред.) самому видному кандидату, министру обороны Абделькериму Збиди", - заявил источник.
Предварительные результаты голосования на президентских выборах в Тунисе объявят 17 сентября. Второй тур выборов, в случае необходимости, должен состояться до 3 ноября. Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля этого года 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.
Среди главных претендентов на пост президента называют премьер-министра Юсефа Шахеда и министра обороны Абделькерима Збиди.
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