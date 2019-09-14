В Нью-Йорке завершается неделя моды

Суперактуальные драпировки в коллекции Brandon Maxwell
Суперактуальные драпировки в коллекции Brandon Maxwell
Готическое боди: два главных тренда сезона вместе соединил Tom Ford
Готическое боди: два главных тренда сезона вместе соединил Tom Ford
У бренда Alice + Olivia ставка на контрастные сочетания и вечную полоску
У бренда Alice + Olivia ставка на контрастные сочетания и вечную полоску
Anna Sui выбрала нежные цвета и воздушные текстуры
Anna Sui выбрала нежные цвета и воздушные текстуры
У Badgley Mischka в коллекции было очень, ну очень много цветов
У Badgley Mischka в коллекции было очень, ну очень много цветов
В коллекции Christian Siriano также контрастные геометричные сочетания
В коллекции Christian Siriano также контрастные геометричные сочетания
Как всегда узнаваемый стиль Tommy Hilfiger. 70-е, которые опять актуальны.
Винни Харлоу приняла участие в показе Tommy Hilfiger
Винни Харлоу приняла участие в показе Tommy Hilfiger
А Белла Хадид представляла модный дом Ralph Lauren
У Marc Jacobs, как всегда, объем, рюши, гротеск, плечи и блеск
А Пэрис Хилтон стала звездой Мулен Руж на показе The Blonds
Струящийся мягкий блеск в коллекции Oscar de la Renta
У Jeremy Scott еще одна любимая деталь сезона - парики
Тканевые пояса и опять драпировки у вновь появившейся в Нью-Йорке Vera Wang
Тканевые пояса и опять драпировки у вновь появившейся в Нью-Йорке Vera Wang