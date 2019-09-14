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РИА Новости
Культура

В Нью-Йорке завершается неделя моды

18:51 14.09.2019
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Одна из четырех главных недель моды с 6 по 14 сентября проходила В Нью-Йорке. Теперь мы знаем, что будет в витринах следующей весной.
© AP Photo / Bebeto Matthews

Суперактуальные драпировки в коллекции Brandon Maxwell

Модель на показе Brandon Maxwell на Неделе моды в Нью-Йорке
1 из 14

Суперактуальные драпировки в коллекции Brandon Maxwell

© AP Photo / Bebeto Matthews
© AP Photo / Frank Franklin II

Готическое боди: два главных тренда сезона вместе соединил Tom Ford

Модель на показе Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке
2 из 14

Готическое боди: два главных тренда сезона вместе соединил Tom Ford

© AP Photo / Frank Franklin II
© AP Photo / Ragan Clark

У бренда Alice + Olivia ставка на контрастные сочетания и вечную полоску

Модели на презентации Alice + Olivia в рамках Недели моды в Нью-Йорке
3 из 14

У бренда Alice + Olivia ставка на контрастные сочетания и вечную полоску

© AP Photo / Ragan Clark
© AP Photo / Bebeto Matthews

Anna Sui выбрала нежные цвета и воздушные текстуры

Модель на показе Anna Sui на Неделе моды в Нью-Йорке
4 из 14

Anna Sui выбрала нежные цвета и воздушные текстуры

© AP Photo / Bebeto Matthews
© AP Photo / Bebeto Matthews

У Badgley Mischka в коллекции было очень, ну очень много цветов

Модель на показе Badgley Mischka на Неделе моды в Нью-Йорке
5 из 14

У Badgley Mischka в коллекции было очень, ну очень много цветов

© AP Photo / Bebeto Matthews
© AP Photo / Richard Drew

В коллекции Christian Siriano также контрастные геометричные сочетания

Модель на показе Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке
6 из 14

В коллекции Christian Siriano также контрастные геометричные сочетания

© AP Photo / Richard Drew
© REUTERS / Caitlin Ochs

Как всегда узнаваемый стиль Tommy Hilfiger. 70-е, которые опять актуальны.

Модели на шоу Tommy Hilfiger TommyNow в рамках Недели моды в Нью-Йорке
7 из 14

Как всегда узнаваемый стиль Tommy Hilfiger. 70-е, которые опять актуальны.

© REUTERS / Caitlin Ochs
© AP Photo / Jeenah Moon

Винни Харлоу приняла участие в показе Tommy Hilfiger

Модель на показе Tommy Hilfiger на Неделе моды в Нью-Йорке
8 из 14

Винни Харлоу приняла участие в показе Tommy Hilfiger

© AP Photo / Jeenah Moon
© REUTERS / Caitlin Ochs

А Белла Хадид представляла модный дом Ralph Lauren

Модель на показе Ralph Lauren на Неделе моды в Нью-Йорке
9 из 14

А Белла Хадид представляла модный дом Ralph Lauren

© REUTERS / Caitlin Ochs
© REUTERS / Caitlin Ochs

У Marc Jacobs, как всегда, объем, рюши, гротеск, плечи и блеск

Модель на показе Marc Jacobs на Неделе моды в Нью-Йорке
10 из 14

У Marc Jacobs, как всегда, объем, рюши, гротеск, плечи и блеск

© REUTERS / Caitlin Ochs
© REUTERS / Andrew Kelly

А Пэрис Хилтон стала звездой Мулен Руж на показе The Blonds

Пэрис Хилтон на показе The Blonds на Неделе моды в Нью-Йорке
11 из 14

А Пэрис Хилтон стала звездой Мулен Руж на показе The Blonds

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / Caitlin Ochs

Струящийся мягкий блеск в коллекции Oscar de la Renta

Модель на показе Oscar de la Renta на Неделе моды в Нью-Йорке
12 из 14

Струящийся мягкий блеск в коллекции Oscar de la Renta

© REUTERS / Caitlin Ochs
© REUTERS / Brendan McDermid

У Jeremy Scott еще одна любимая деталь сезона - парики

Модель на показе Jeremy Scott на Неделе моды в Нью-Йорке
13 из 14

У Jeremy Scott еще одна любимая деталь сезона - парики

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Richard Drew

Тканевые пояса и опять драпировки у вновь появившейся в Нью-Йорке Vera Wang

Модель на показе Vera Wang на Неделе моды в Нью-Йорке
14 из 14

Тканевые пояса и опять драпировки у вновь появившейся в Нью-Йорке Vera Wang

© AP Photo / Richard Drew
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КультураСтиль жизниНовости культурыПэрис ХилтонНью-Йорк (город)
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