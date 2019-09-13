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РИА Новости

Российские и белорусские военные отработали освобождение населенного пункта

19:53 13.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРабота российских артиллеристов САУ "Мста-С" на одном из этапов совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза"
Работа российских артиллеристов САУ Мста-С на одном из этапов совместного российско-белорусского оперативного учения Щит Союза
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Работа российских артиллеристов САУ "Мста-С" на одном из этапов совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза". Архивное фото
МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Военные Белоруссии и РФ на учении "Щит Союза - 2019" отработали освобождение населенного пункта от незаконных вооруженных формирований, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского министерства обороны.
Совместные учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих из России и Белоруссии начались в Нижегородской области в пятницу. В учениях также задействовано до 950 единиц техники. По сценарию учений, военные отрабатывают борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Маневры завершатся 19 сентября.
"Продолжается первый этап совместного оперативного учения "Щит Союза-2019", в ходе которого воинскими частями региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации планируется завершить уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, а также отработать вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения", - сообщается на сайте ведомства.
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии в полевом штабе во время совместного российско-белорусского оперативного учения Щит Союза
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Особое внимание уделяется недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп условного противника в районы сосредоточения воинских частей. "На этапе проведения совместных разведывательно-поисковых действий подразделений Вооруженных сил Беларуси и России отработаны вопросы освобождения населенного пункта от незаконных вооруженных формирований (НВФ)", - сообщили в пресс-службе.
По данным белорусского министерства, мотострелковые подразделения ВС РФ отработали вопросы по деблокированию сторожевой заставы и уничтожению условного противника. В ходе розыгрыша данного тактического эпизода авиационную поддержку осуществляли звено многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 РФ и звено штурмовиков Су-25 Беларусии.
В пресс-службе добавили, что подразделения противовоздушной обороны 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад и отдельного парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады отразили атаку средств воздушного нападения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии, используя беспилотные летательные аппараты "Суперкам С-350" и "Орлан-10", вскрыли места базирования НВФ и ДРГ условного противника, совершили марш в новый позиционный район и провели боевые пуски РСЗО "Смерч" и "Ураган" по обозначенным объектам.
Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
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