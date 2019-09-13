Российские и белорусские военные отработали освобождение населенного пункта

Работа российских артиллеристов САУ "Мста-С" на одном из этапов совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза". Архивное фото

Работа российских артиллеристов САУ "Мста-С" на одном из этапов совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза"

МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Военные Белоруссии и РФ на учении "Щит Союза - 2019" отработали освобождение населенного пункта от незаконных вооруженных формирований, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского министерства обороны.

Совместные учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих из России и Белоруссии начались в Нижегородской области в пятницу. В учениях также задействовано до 950 единиц техники. По сценарию учений, военные отрабатывают борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Маневры завершатся 19 сентября.

"Продолжается первый этап совместного оперативного учения "Щит Союза-2019", в ходе которого воинскими частями региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации планируется завершить уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, а также отработать вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения", - сообщается на сайте ведомства.

Особое внимание уделяется недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп условного противника в районы сосредоточения воинских частей. "На этапе проведения совместных разведывательно-поисковых действий подразделений Вооруженных сил Беларуси и России отработаны вопросы освобождения населенного пункта от незаконных вооруженных формирований (НВФ)", - сообщили в пресс-службе.

По данным белорусского министерства, мотострелковые подразделения ВС РФ отработали вопросы по деблокированию сторожевой заставы и уничтожению условного противника. В ходе розыгрыша данного тактического эпизода авиационную поддержку осуществляли звено многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 РФ и звено штурмовиков Су-25 Беларусии.