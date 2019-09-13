В Калужской области открыли новые сельскохозяйственные объекты

КАЛУГА, 13 сен – РИА Новости. Животноводческий комплекс на 1,6 тысячи голов дойного стада, предприятие по переработке молока и рапса открылись в Калужской области в пятницу, объем инвестиций в объекты составил более 2 миллиардов рублей, сообщило правительство региона.

В пятницу губернатор региона Анатолий Артамонов с рабочей поездкой посетил Барятинский и Кировский районы региона и поучаствовал в открытии крупных производственных объектов.

"В деревне Добрая Барятинского района начал работу животноводческий комплекс на 1600 голов дойного стада, в деревне Малые Савки Кировского района запущены производственные линии по переработке молока объемом до 350 тонн в сутки и рапса объемом до 100 тонн в сутки … Объем инвестиций составил более 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Все проекты реализованы ООО "Зеленые линии – Калуга", входящего в торгово-промышленную группу компаний "Союзснаб".

Артамонов восхитился современной оснащенностью фермы. "Компания "Зеленые линии" имеет отличные достижения в сельскохозяйственном производстве, и надой на одну корову составляет более 8 тысяч литров, а с вводом в эксплуатацию этой фермы, я думаю, будет еще больше… На этой ферме работать одно удовольствие", - приводит правительство слова губернатора.

На предприятии в Малых Савках будет производиться обезжиренное сухое молоко, сливочные сыры, сливочное масло. Продукция поступит на внутренний и внешний рынок. Через месяц здесь планируют запустить линию по выпуску моцареллы с максимальной мощностью до 15 тонн продукции в сутки. Также на предприятии будут перерабатывать рапс, что на сегодня является перспективным направлением в сельском хозяйстве, и производить нерафинированное и рафинированное дезодорированное рапсовое масло и жмых.

"Сегодня страна еще не полностью обеспечивает себя продуктами питания и даже молоком, но уже близка к этому. Наша область эту задачу решила. Мы теперь будем стремиться, чтобы как можно больше помогать нашим регионам, в особенности, конечно, такому мегаполису как Москва", - заявил глава региона.

Говоря о важности организации на местах переработки сельхозпродукции, в частности, молока, губернатор особо подчеркнул, что в "Зеленых линиях" используется полный цикл производства, включая переработку сыворотки.