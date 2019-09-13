На Ямале расселят миллион квадратных метров аварийного жилья

"Это в четыре раза выше того, что мы должны с вами сделать в рамках национального проекта. Мы планку повышаем в четыре раза. Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое, но процедуры некоторые затягиваются. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется - речь идет о десятках миллиардов рублей", - рассказал собравшимся Артюхов, слова которого приводит его пресс-служба.