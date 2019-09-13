На Ямале расселят миллион квадратных метров аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Миллион квадратных метров аварийного жилья будет расселен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Принял очень важное для Ямала решение: будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья", - написал Артюхов в своем Instagram.
Пресс-служба губернатора Ямала в пятницу сообщила, что Артюхов провел в Салехарде заседание совета глав муниципальных образований округа. Обращаясь в начале заседания к собравшимся, глава региона отметил значимость вопросов, вынесенных для обсуждения на заседании. Важнейшая тема – расселение аварийного жилья. В регионе на 10 сентября признаны аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья.
До 2025 года в рамках двух адресных программ автономного округа будет ликвидировано 569 тысяч квадратных метров жилья. Переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тысячи семей. Позиция губернатора – довести показатель ликвидации непригодного жилищного фонда до миллиона квадратных метров.
"Это в четыре раза выше того, что мы должны с вами сделать в рамках национального проекта. Мы планку повышаем в четыре раза. Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое, но процедуры некоторые затягиваются. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется - речь идет о десятках миллиардов рублей", - рассказал собравшимся Артюхов, слова которого приводит его пресс-служба.
Он также просил глав муниципалитетов уделить больше внимания общению с жителями и разъяснить им все возможные варианты переселения, будь то переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или выбор в пользу Тюмени по программе "Сотрудничество".
Еще один вопрос касался обманутых дольщиков. На данный момент 481 житель округа, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, восстановлен в своих правах, работа продолжается. Госстройнадзор ЯНАО выявил 41 потенциально проблемный объект строительства, где задействованы деньги людей.
Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов рассказал, что в регионе решено создать фонд восстановления прав участников долевого строительства. Некоммерческая организация будет достраивать дома застройщиков-банкротов за счет федерального и окружного бюджетов, отмечает пресс-служба.