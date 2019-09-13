В Казани прошла церемония вручения архитектурной премии Ага Хана

КАЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Церемония вручения архитектурной премии Ага Хана шести победителям 2019 года, одним из которых впервые за историю существования премии стал российский проект - программа развития общественных пространств Татарстана, - состоялась в пятницу в Казани, передает корреспондент РИА Новости.

Архитектурная премия Ага Хана - одна из старейших и крупнейших наград в области архитектуры. Экспертное жюри отбирает самые разные проекты - от программ благоустройства трущоб до строительства "зеленых" высоток. Премия вручается каждые три года за проекты, устанавливающие новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне. Ею награждаются не только архитекторы, но и отмечается работа муниципалитетов, строителей, заказчиков, мастеров и инженеров, которые сыграли важную роль в реализации проекта.

В числе лауреатов этого года также проект по возрождению города Мухаррака (Бахрейн), образовательный проект Arcadia (Бангладеш), палестинский музей в городе Бирзеит (Палестина), учебный корпус Университета в Бамбее (Сенегал), экосистемный парк Wasit (ОАЭ). Проекты-победители разделили между собой призовой фонд в один миллион долларов. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран, по итогам работы жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран.

"Архитектура больше, чем любой другой вид искусства, оказывает глубокое влияние на качество человеческой жизни. Мы создаем для себя среду для жизни, а затем эта среда формирует нас. Эта тесная связь архитектуры с качеством человеческого опыта имеет особенно глубокий резонанс в развивающемся мире. Я считаю, что все мы несем ответственность за улучшение качества жизни", - сказал в ходе церемонии вручения премии принц Карим Ага Хан IV.

"Татарстан на протяжении веков был местом исключительной приверженности плюралистическим ценностям. Казань и окрестности издавна славились своим богатым сочетанием этносов и культур. Впечатляет то, как здесь сохраняют и уважают архитектурное наследие… Поразительно видеть, как церкви и мечети были построены и сохранены рядом друг с другом, будучи мощными символами глубокого межкультурного диалога. Я надеюсь, что все мы сможем помочь указать остальному миру на мощную плюралистическую модель таких мест, как Казань", - добавил Ага Хан.

Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев отметил, что проведение в Казани церемонии вручения премии Ага Хана является знаковым и очень значимым событием.

"Для нас большая честь быть удостоенными премии Ага Хана в области архитектуры. Это добавляет уверенности в том, что мы идем по правильному пути, нацеливает нас на развитие", - сказал он, подчеркнув, что в нынешних преобразованиях республика опирается на богатое историко-культурное наследие своего народа, его вклад в общее достояние всего человечества, с особым вниманием относится к сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, возрождению духовности.

В рамках программы развития общественных пространств Татарстана, которая была запущена в 2015 году, было реализовано 328 проектов по всей республике. В крупных и малых городах Татарстана в рамках программы были созданы или реконструированы парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, которые стали удобными и доступными круглый год. Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Местное население вовлечено не только в процесс создания проекта и его реализации, но и позже, когда пространство начинает жить отдельной от создателей жизнью. Поэтому каждый проект отражает индивидуальность района, в котором он расположен. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий. Реализация проекта продолжается, в 2019 году планируется благоустроить еще 54 объекта.

Архитектурная премия Ага Хана была учреждена в 1977 году для поиска и поощрения проектов, удовлетворяющих потребности местных сообществ, значительную часть населения которых составляют представители мусульманских общин. Награда присуждается за архитектурные достижения в области современного дизайна, социального строительства, развития локальных общественных пространств, сохранения исторического наследия, поддержания и развития территорий, а также в сфере ландшафтного дизайна и улучшения окружающей среды. С момента создания премии 42 года назад было награждено 116 проектов и получено более девяти тысяч заявок.