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РИА Новости

Трехсторонняя комиссия согласовала ограничение доли иностранных рабочих

17:59 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочие на строительстве
Рабочие на строительстве
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рабочие на строительстве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект, ограничивающий долю иностранных рабочих в ряде отраслей экономики в 2020 году, одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила пресс-служба Минтруда.
"На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен проект постановления правительства РФ "Об установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности", - говорится в сообщении.
Проектом предлагается сохранить норму, установленную на 2019 год. При этом, по предложению Минстроя, исключение по доле мигрантов в строительстве предусматривается для Амурской области, Бурятии и Москвы. Для Дагестана допустимая доля мигрантов в сфере строительства в 2020 году будет установлена отдельно и составит 50%.
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Кроме того, по предложению Минсельхоза, предлагается установить допустимую долю иностранных работников в сфере выращивания овощей в размере 50% на всей территории страны без исключения.
"Установление допустимой доли позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России", - добавляется в сообщении.
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