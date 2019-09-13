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РИА Новости
Культура

Собчак и Богомолов возложили цветы к памятнику Владимиру Великому

17:19 13.09.2019 (обновлено: 17:29 13.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Мущинкина / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) в Москве
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) в Москве
© РИА Новости / Наталья Мущинкина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ксения Собчак и Константин Богомолов возложили цветы к памятнику князю Владимиру, который находится на Боровицкой площади в Москве, о чем телеведущая рассказала в инстаграме.
"В Петегбурге есть прекрасная традиция : молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у Константина, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку , отвел к Владимиру и сказал : "ложи сюда"...", - написала Ксения Собчак.
Сегодня телеведущая и режиссер поженились и обвенчались.
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