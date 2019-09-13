Собчак и Богомолов возложили цветы к памятнику Владимиру Великому

"В Петегбурге есть прекрасная традиция : молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у Константина, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку , отвел к Владимиру и сказал : "ложи сюда"...", - написала Ксения Собчак.