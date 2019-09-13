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РИА Новости
Война в Сирии

Действия США в Сирии не соответствуют ожиданиям Анкары, заявил Эрдоган

15:05 13.09.2019 (обновлено: 15:09 13.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Действия США по планируемой зоне безопасности на северо-востоке Турции пока не соответствуют ожиданиям Анкары, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Мы обсуждали с (президентом США Дональдом) Трампом зону на наших границах с Сирией шириной до 30 километров. Наши военные проводят переговоры с американскими коллегами. Сейчас наши и американские вертолеты вместе дежурят там. Но этого недостаточно. Мы ожидаем других действий от США против террористов в зоне безопасности, и пока мы не видим того, что ждем. Скорее всего, на Генассамблее ООН (в конце сентября) у меня будет встреча с Трампом, где мы снова эти вопросы обсудим", - сказал Эрдоган журналистам.
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Во вторник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что совместное патрулирование турецких и американских военных в планируемой зоне безопасности на северо-востоке Сирии является недостаточным для Анкары. По его словам, если Турции не удастся договориться с США по зоне безопасности в Сирии, то она будет вынуждена действовать самостоятельно.
Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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