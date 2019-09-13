Мобильный госпиталь в Иркутской области будет работать до 31 октября

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава ФМБА России Владимир Уйба пообещал, что мобильный госпиталь в Нижнеудинске в пострадавшей от наводнения Иркутской области будет работать до 31 октября.

Уйба на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ежедневно в госпитале оперируют 10-15 человек.

"С 1 июля по вашему указанию поставили мобильный госпиталь, то есть две операционные, две реанимационные, одна перевязка. Полный штат: хирурги со всей страны, из наших федеральных центров, анестезиологи, операционные сестры, реанимационные. В день от 10 до 15 человек спасаем, оперируем, кормим в суточном режиме. На сегодняшний день с 1 июля 600 человек прооперировано", - сказал Уйба.

"Ничего себе. Сколько там специалистов работает?" - поинтересовался Путин.

"Сорок человек – состав мобильного госпиталя. Мы их меняем, то есть они месяц отработают, мы их меняем, ротируем. Тем не менее, 40 человек – это неснижаемое количество работников", - ответил Уйба.