Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении жалобы на приговор Януковичу

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Киевский апелляционный суд в пятницу объявил перерыв в рассмотрении жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене до 23 сентября, чтобы решить, в каком формате бывший глава государства будет участвовать в заседаниях, сообщил РИА Новости адвокат Виталий Сердюк.

Ранее Сердюк сообщил РИА Новости, что на заседании в пятницу защита будет настаивать, чтобы их подзащитному разрешили участвовать в заседаниях суда по видеоконференции в рамках международной правовой помощи.

"Следующее заседание 23 сентября в 11.00 (совпадает с мск – ред.)", - сообщил Сердюк. Адвокат отметил, что перерыв был объявлен с целью определения формата дальнейшего участия Януковича в заседаниях, и отметил, что защита ходатайствовала об участии экс-президента в суде в рамках международной правовой помощи.

По его словам, на заседании в пятницу суд начал пересмотр приговора Оболонского районного суда Киева по делу Януковича о госизмене.

"Суд рассматривал в порядке подготовки дела к слушанию ряд процессуальных ходатайств, связанных с установлением порядка дальнейшего рассмотрения дела… Будут на следующем заседании поданы материалы, которые полностью опровергают позицию генеральной прокуратуры, в частности будут представлены суду заключения профессиональных и авторитетных экспертов США, Великобритании, Швейцарии и Украины, которые полностью опровергают позицию обвинения в части того, что была дана команда или что наш клиент приглашал на Украину войска или просил ввести войска на Украину", - заявил Сердюк.

Также, по его словам, адвокаты намерены предоставить суду отчет международной организации по защите прав человека, который зафиксировал вмешательство в деятельность суда, рассматривающего дело Януковича, высшего руководства страны и установил факты фальсификации дела против экс-президента. "Будут предоставлены и другие материалы защиты, и мы надеемся, что суд перейдет к их рассмотрению по сути",- отметил Сердюк.