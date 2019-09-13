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РИА Новости

Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении жалобы на приговор Януковичу

14:11 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Киевский апелляционный суд в пятницу объявил перерыв в рассмотрении жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене до 23 сентября, чтобы решить, в каком формате бывший глава государства будет участвовать в заседаниях, сообщил РИА Новости адвокат Виталий Сердюк.
Ранее Сердюк сообщил РИА Новости, что на заседании в пятницу защита будет настаивать, чтобы их подзащитному разрешили участвовать в заседаниях суда по видеоконференции в рамках международной правовой помощи.
"Следующее заседание 23 сентября в 11.00 (совпадает с мск – ред.)", - сообщил Сердюк. Адвокат отметил, что перерыв был объявлен с целью определения формата дальнейшего участия Януковича в заседаниях, и отметил, что защита ходатайствовала об участии экс-президента в суде в рамках международной правовой помощи.
По его словам, на заседании в пятницу суд начал пересмотр приговора Оболонского районного суда Киева по делу Януковича о госизмене.
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"Суд рассматривал в порядке подготовки дела к слушанию ряд процессуальных ходатайств, связанных с установлением порядка дальнейшего рассмотрения дела… Будут на следующем заседании поданы материалы, которые полностью опровергают позицию генеральной прокуратуры, в частности будут представлены суду заключения профессиональных и авторитетных экспертов США, Великобритании, Швейцарии и Украины, которые полностью опровергают позицию обвинения в части того, что была дана команда или что наш клиент приглашал на Украину войска или просил ввести войска на Украину", - заявил Сердюк.
Также, по его словам, адвокаты намерены предоставить суду отчет международной организации по защите прав человека, который зафиксировал вмешательство в деятельность суда, рассматривающего дело Януковича, высшего руководства страны и установил факты фальсификации дела против экс-президента. "Будут предоставлены и другие материалы защиты, и мы надеемся, что суд перейдет к их рассмотрению по сути",- отметил Сердюк.
В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
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