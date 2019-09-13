В Тульской области четыре человека пострадали в ДТП

ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Машина ДПС и иномарка столкнулись в Тульской области, пострадали четыре человека, в том числе два полицейских, сообщает в пятницу управление МВД по региону.

Авария произошла 12 сентября около 20.25 мск на 6-м километре автодороги Кимовск – Епифань - Куликово поле - Кресты.

"По предварительным данным, водитель Nissan Almera не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ДПС", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП находившийся за рулем инспектор ДПС 1972 года рождения госпитализирован.

"Ему проведена сложная операция, и в настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Кроме того, госпитализирована пассажирка Nissan 1987 года рождения. Водитель иномарки 1960 года рождения и пассажир (машины ДПС) "Лады", сотрудник полиции 1993 года рождения, обращались за медицинской помощью", - информирует полиция.