Кустурица попросил главу ЮНЕСКО защитить сербские памятники в Косово

БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица попросил генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле защитить сербское культурное наследие в Косово, на управление которым претендуют косовоалбанские власти.

Азуле находится с визитом в Сербии, где днем провела встречу с президентом Александром Вучичем, представителями министерства культуры и разговаривала с прославленным сербским режиссером.

"Я попросил гендиректора ЮНЕСКО сделать все возможное для нашего культурного наследия в Косово и Метохии, которое имеет жизненно важное значение для нашего будущего, как и имело для нашего прошлого", - цитирует агентство Танюг Кустурицу.

Вице-премьер самопровозглашенной республики Косово Энвер Ходжай заявил в августе, что все религиозные и культурные объекты в крае принадлежат самопровозглашенной республике и ее гражданам.

Власти в Приштине пытаются представить международному сообществу средневековые храмы и монастыри СПЦ в крае как "косовское наследие" и добиваются вступления Приштины в ЮНЕСКО с тем, чтобы "взять их под охрану на уровне государства". В настоящие время крупнейшие сербские обители охраняет международный контингент под эгидой НАТО (KFOR).

В ноябре 2015 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже косовские албанцы были близки ко вступлению в эту организацию, но в итоге заявка Косово была отвергнута. В поддержку заявки свои голоса отдали 92 страны-участницы ЮНЕСКО при необходимом минимуме в 95, против выступили 50 стран. Косовские албанцы продолжают продвигать инициативу по вступлению в эту организацию.