В Африне два человека погибли при взрыве автомобиля

Военный политолог: война в Сирии закончилась, но трудностей еще много Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась". О том, с чем страна столкнется теперь, рассказал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.