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РИА Новости
Война в Сирии

В Африне два человека погибли при взрыве автомобиля

13:33 13.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в сирийском Африне, сообщает агентство DHA в пятницу.
Взрыв произошел перед пятничной молитвой в густонаселенном районе города. На место происшествия прибыли спасательные службы.
Город Африн на севере Сирии перешел под контроль турецкой армии и оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) в марте прошлого года в результате их операции против формирований сирийских курдов.
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Война в СирииАфринСирия
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