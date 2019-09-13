В Африне два человека погибли при взрыве автомобиля

АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в сирийском Африне, сообщает агентство DHA в пятницу.
Взрыв произошел перед пятничной молитвой в густонаселенном районе города. На место происшествия прибыли спасательные службы.
Город Африн на севере Сирии перешел под контроль турецкой армии и оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) в марте прошлого года в результате их операции против формирований сирийских курдов.