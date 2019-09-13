Костин в шутку предложил подарить банк "ФК Открытие" Альфа-банку

СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин похвалил Альфа-банк, назвав его витриной российского банковского сектора, и в шутку предложил передать ему бесплатно банк "ФК Открытие", санацию которого ЦБ завершил этим летом.

"Альфа-банк очень знаковый, потому что когда говорят: "вот, у вас там засилье госбанков", я говорю - нет, у нас есть Альфа-банк, причем давно уже и надежный. Это всегда как бы, знаете, витрина нашего банковского сектора", - сказал Костин, выступая на Международном банковском форуме.

"Поэтому я предложил бы банк "Открытие" просто бесплатно передать в Альфа-банк. ... А то банк "Открытие" так распухнет на деньгах ЦБ скоро, что его и не продашь - он будет такой дорогой. Пока он не распух, вот я предлагаю отдать Петру (совладелец Альфа-банка Петр Авен - ред.)", - сказал глава ВТБ, рассмеявшись.

Альфа-банк, по данным РИА Рейтинг, занимает шестое место среди российских банков по размеру активов, которые составляли на 1 августа 3,4 триллиона рублей. "ФК Открытие" располагается на следующем, седьмом, месте с активами 2,3 триллиона рублей.