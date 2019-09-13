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РИА Новости

Костин в шутку предложил подарить банк "ФК Открытие" Альфа-банку

13:08 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин похвалил Альфа-банк, назвав его витриной российского банковского сектора, и в шутку предложил передать ему бесплатно банк "ФК Открытие", санацию которого ЦБ завершил этим летом.
"Альфа-банк очень знаковый, потому что когда говорят: "вот, у вас там засилье госбанков", я говорю - нет, у нас есть Альфа-банк, причем давно уже и надежный. Это всегда как бы, знаете, витрина нашего банковского сектора", - сказал Костин, выступая на Международном банковском форуме.
Виды Москвы
4 июля 2018, 10:43РИА Недвижимость
СМИ: Альфа-банк получит за долги московский БЦ "Авион"Альфа-банк получит за долги московский бизнес-центр "Авион", расположенный на Ленинградском проспекте в районе метро "Аэропорт", сообщила в среду газета "Ведомости".
"Поэтому я предложил бы банк "Открытие" просто бесплатно передать в Альфа-банк. ... А то банк "Открытие" так распухнет на деньгах ЦБ скоро, что его и не продашь - он будет такой дорогой. Пока он не распух, вот я предлагаю отдать Петру (совладелец Альфа-банка Петр Авен - ред.)", - сказал глава ВТБ, рассмеявшись.
Альфа-банк, по данным РИА Рейтинг, занимает шестое место среди российских банков по размеру активов, которые составляли на 1 августа 3,4 триллиона рублей. "ФК Открытие" располагается на следующем, седьмом, месте с активами 2,3 триллиона рублей.
"ФК Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Почти два года спустя, в июле текущего года, регулятор признал санацию завершенной. Глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в июне сообщил, что пакет в 15-20% акций банка готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами, при этом в перспективе возможна и полная приватизация.
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Открытие (банк)Центральный Банк РФВТБАндрей Костин (банкир)Альфа-банкЭкономика
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