Минздрав в 2019 году направит 1,5 тысячи машин в регионы

"В этом году будет поставлено около 1,5 тысяч машин в регионы, и в основном это будут машины класса В – линейные, но кроме этого около 280 машин-реанимобилей поступит", - сказала Скворцова в ходе прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".