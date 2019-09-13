Минздрав в 2019 году направит 1,5 тысячи машин в регионы

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минздрав России планирует направить в регионы в текущем году около полутора тысяч автомобилей, из них 280 реанимобилей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"В этом году будет поставлено около 1,5 тысяч машин в регионы, и в основном это будут машины класса В – линейные, но кроме этого около 280 машин-реанимобилей поступит", - сказала Скворцова в ходе прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Министр подчеркнула, что ежегодно Минздрав направляет в регионы от 1,2 до 2 тысяч автомобилей, что, по ее словам, позволило существенно уменьшить износ автопарка.