На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты "Союз-ФГ"

Запуск ракеты "Союз-ФГ" станет заключительным в истории этой ракеты. Он станет 70-м ее полетом. За летную историю ракеты была лишь одна авария носителя - в 2018 году. "Союз-ФГ" предназначен для пилотируемых запусков. Со следующего года космонавты начнут летать на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России.