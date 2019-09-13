На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты "Союз-ФГ"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Гагаринский старт" на космодроме Байконур начали готовить к последнему в истории пуску ракеты "Союз-ФГ" с украинскими комплектующими, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"Подготовка оборудования и аппаратуры стартового комплекса к последнему пуску ракеты "Союз-ФГ" с украинскими компонентами в системе управления ракеты-носителя началась на космодроме Байконур", - сказали в пресс-службе.
Пуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запланирован на 16.57 мск 25 сентября. Корабль доставит новый экипаж на Международную космическую станцию.
Запуск ракеты "Союз-ФГ" станет заключительным в истории этой ракеты. Он станет 70-м ее полетом. За летную историю ракеты была лишь одна авария носителя - в 2018 году. "Союз-ФГ" предназначен для пилотируемых запусков. Со следующего года космонавты начнут летать на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России.
Пуск станет этапным и для "Гагаринского стартового комплекса". Со следующего года начнется его реконструкция для запусков ракет поколения "Союз-2". Предполагается, что модернизация продлится около трех лет.