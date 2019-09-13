Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T11:44Z
https://ria.ru/20190913/1558645901.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155663/94/1556639475_0:176:3072:1904_1036x0_80_0_0_44acb20234cc22871525b180a4a1c06a.jpg
РИА Новости

На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты "Союз-ФГ"

11:44 13.09.2019
3560
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-ФГ" . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Гагаринский старт" на космодроме Байконур начали готовить к последнему в истории пуску ракеты "Союз-ФГ" с украинскими комплектующими, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"Подготовка оборудования и аппаратуры стартового комплекса к последнему пуску ракеты "Союз-ФГ" с украинскими компонентами в системе управления ракеты-носителя началась на космодроме Байконур", - сказали в пресс-службе.
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ на космодроме Байконур. 12 марта 2019
13 марта, 15:44РИА Новости
В ракете "Союз-ФГ" был неисправен украинский прибор, сообщил источник
Пуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запланирован на 16.57 мск 25 сентября. Корабль доставит новый экипаж на Международную космическую станцию.
Запуск ракеты "Союз-ФГ" станет заключительным в истории этой ракеты. Он станет 70-м ее полетом. За летную историю ракеты была лишь одна авария носителя - в 2018 году. "Союз-ФГ" предназначен для пилотируемых запусков. Со следующего года космонавты начнут летать на новых ракетах "Союз-2.1а". Этот носитель отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на нем установлены современные цифровые системы, но также и тем, что все оборудование ракеты полностью изготавливается в России.
Пуск станет этапным и для "Гагаринского стартового комплекса". Со следующего года начнется его реконструкция для запусков ракет поколения "Союз-2". Предполагается, что модернизация продлится около трех лет.
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
29 августа, 12:29РИА Новости
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
1301003
Обсудить 0
Союз-ФГМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосМоскваРоссияУкраинаРИА Наука
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния