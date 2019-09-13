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РИА Новости

СМИ: военные в Афганистане отбили захваченный талибами уезд

11:22 13.09.2019
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© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные
Афганские военные
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Афганские военные отбили уезд Анар-Дара, расположенный в провинции Фарах на западе Афганистана, который ранее захватили боевики радикального движения "Талибан", сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на полицию.
Боевики удерживали уезд Анар-Дара на протяжении десяти дней, заявил представитель полиции провинции Фарах Могибулла Моиб (Mohibullah Mohib).
В субботу сообщалось со ссылкой на минобороны страны, что афганские военные отбили уезд Вардудж (Wardoj) в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, который движение "Талибан" контролировало пять лет, 100 боевиков было ликвидировано.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
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