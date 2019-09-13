СМИ: военные в Афганистане отбили захваченный талибами уезд

В субботу сообщалось со ссылкой на минобороны страны, что афганские военные отбили уезд Вардудж (Wardoj) в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, который движение "Талибан" контролировало пять лет, 100 боевиков было ликвидировано.