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РИА Новости

Участники российско-белорусских учений отрабатывают борьбу с диверсантами

11:12 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии в полевом штабе во время совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза"
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии в полевом штабе во время совместного российско-белорусского оперативного учения Щит Союза
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии в полевом штабе во время совместного российско-белорусского оперативного учения "Щит Союза". Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Участники совместных оперативных учений вооруженных сил Белоруссии и РФ "Щит Союза-2019" на первом этапе отрабатывают вопросы борьбы с условными диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщил начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев.
Учения "Щит Союза-2019" стартовали в пятницу на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.
"Сегодня мы приступили к отработке первого этапа учения… Соединения и воинские части практически будут отрабатывать вопросы по недопущению дестабилизации обстановки в назначенных зонах и районах ответственности, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, а также выполнять практические мероприятия в ходе нанесения противником массированных ракетно-авиационных ударов", - цитирует Белоконева в пятницу пресс-служба Минобороны республики.
По словам Белоконева, задачи первого этапа будут решаться в течение трех суток, в ходе которых органы управления завершат планирование применения войск.
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В пресс-службе ведомства также обратили внимание, что учениям предшествовала серьезная практическая подготовка. В частности, ранее завершилась перегруппировка войск белорусской части региональной группировки войск на территорию РФ, проведено совместное тактико-специальное учение инженерных войск ВС двух стран и ряд других мероприятий, которые "позволили более качественно подготовиться к данному мероприятию и организованно его начать".
По данным Минобороны Белоруссии, в учениях принимают участие около 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем, в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года, были уведомлены государства-участники ОБСЕ. От Белоруссии в маневрах задействовано свыше 4 тысяч человек личного состава, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов.
До этого совместные учения военных России и Белоруссии проходили в сентябре 2017 года. Они назывались "Запад-2017". В маневрах были задействованы шесть полигонов Белоруссии (Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, Ружанский и Домановский), участок местности вблизи белорусского населенного пункта Дретунь, а также территории в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В учениях приняли участие около 12,7 тысяч военных.
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