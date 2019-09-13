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РИА Новости

В ОНФ заявили о проблемах с доступностью питьевой воды в российских школах

11:03 13.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство минеральной и питьевой воды
Производство минеральной и питьевой воды
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В российских школах есть серьезные проблемы с доступностью питьевой воды, общественники будут добиваться решения как этих вопросов, так и проблем с обеспечением детей питанием до конца учебного года, рассказал координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.
В июне ОНФ запустил всероссийский интернет-опрос о доступности питьевой воды в российских школах. На сайте "За честные закупки" родителям предлагается ответить на вопросы о наличии доступа к питьевой воде в школах, об организации питьевого режима и о качестве воды. Это исследование стало продолжением всероссийских опросов о качестве питания в образовательных учреждениях, которые Народный фронт провел ранее.
"Предварительное исследование по проблеме доступности воды показало, что ситуация в этом вопросе не лучше, а может быть и хуже, чем с доступностью питания. При этом, к сожалению, экспертов в этой теме значительно меньше. Рынок не сформирован. Воду закупают в бутылках, для кулеров, родители дают воду в школу с собой. При этом детям воды явно не хватает. Родители рассказывают даже о воровстве воды из портфеля, когда в каких-то школах нет кулеров, и ребенок приносит по нескольку бутылок с собой", - рассказал Гетта в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что эксперты ОНФ будут продолжать работать с вопросом доступности питьевой воды для школьников и планируют представить ряд предложений о том, как исправить систему на территории всей страны. По словам Гетты, часть решений, вероятно, будет предложена в проект "Чистая вода" (входит в нацпроект "Экология"). Координатор проекта ОНФ добавил, что планируется "выходить на правительство" и, при необходимости, "подключать Роспотребнадзор".
Гетта напомнил, что сейчас на законодательном уровне ведется работа над обеспечением школьников бесплатным горячим питанием. При этом, о каких-то серьезных решениях в обеспечении детей питанием говорить пока рано, и серьезных изменений на сегодняшний день нет, отметил он.
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"Вопрос в скрупулёзных подсчетах, в согласовании действий на правительственном уровне. Мы будем добиваться, чтобы в течение этого учебного года необходимые изменения в системе обеспечения и водой, и питанием в школах, детских садах и больницах были внедрены", - заключил депутат.
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Антон ГеттаОбщероссийский народный фронтРоспотребнадзорГосдума РФОбщество
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