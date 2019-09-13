Зеленский ждет на Украине международных инвесторов под личные гарантии

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает международных инвесторов вкладывать в украинские проекты под его личные гарантии защиты.

Кроме того, он анонсировал ряд проектов, в частности превращение пустынной земли в южных регионах в плодородную, создание центра кинопроизводства в Киеве, строительство нового курорта – города с ноля на берегу Черного моря, создание новых горнолыжных курортов, строительство масштабного парка развлечений и другие.