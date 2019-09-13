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РИА Новости

В труднодоступных регионах в 2020 году введут повышенные выплаты для врачей

10:40 13.09.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач во время осмотра пациента
Врач во время осмотра пациента
© РИА Новости / Николай Хижняк
Врач во время осмотра пациента. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дополнительные выплаты к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" начнут действовать в стране в следующем году для привлечения молодых специалистов в отделенные и труднодоступные регионы страны, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Со следующего года мы хотели бы принять ещё дополнительную меру для особо сложных территорий страны: северные регионы, арктические регионы, регионы Дальнего Востока, регионы со сложной транспортной доступностью, ввести дополнительные повышающие коэффициенты к этим единовременным выплатам (по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"). Это повысит привлекательность программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - сказала Скворцова в ходе прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Министр добавила, что программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в стране с 2012 и 2018 года соответственно. Программа подразумевает единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность. Так, по её словам, благодаря программам удалось на сегодняшний день привлечь более 34 тысяч специалистов
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