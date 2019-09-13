В труднодоступных регионах в 2020 году введут повышенные выплаты для врачей

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дополнительные выплаты к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" начнут действовать в стране в следующем году для привлечения молодых специалистов в отделенные и труднодоступные регионы страны, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Со следующего года мы хотели бы принять ещё дополнительную меру для особо сложных территорий страны: северные регионы, арктические регионы, регионы Дальнего Востока, регионы со сложной транспортной доступностью, ввести дополнительные повышающие коэффициенты к этим единовременным выплатам (по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"). Это повысит привлекательность программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - сказала Скворцова в ходе прямой линии в пресс-центре МИА "Россия сегодня".