Большой фестиваль Российского национального оркестра начнется с Сен-Санса

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Большой фестиваль Российского национального оркестра (РНО), в рамках которого состоится шесть концертов, пройдет в Концертном зале имени Чайковского с 13 сентября по 4 октября, сообщили в пресс-службе РНО.

По традиции новый сезон РНО открывает Большой фестиваль. Афишу XI музыкального смотра составили шесть концертов, в которых будут представлены разножанровые программы с участием звезд мировой сцены, молодых и уже известных мастеров.

"Как и всегда, фестивальная афиша – это квинтэссенция творческой жизни Российского национального оркестра, его самые яркие достижения и удачи. Мы хотим поделиться ими с вами, и надеемся, что предстоящие встречи принесут вам радость и вдохновение", - сказал накануне открытия фестиваля директор РНО Олег Полтавский.

В концерте-открытии примет участие один из известных современных музыкантов Миша Майский, в его интерпретации прозвучит Первый концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса – признанный шедевр виолончельного репертуара. 16 сентября на фестивале впервые выступит звездное сопрано Юлия Лежнева, а место за дирижерским пультом займет постоянный партнер певицы, дирижер и пианист-виртуоз Михаил Шехтман.

Традицию джазовых выступлений, ставших украшением предыдущих фестивалей, продолжит и нынешний форум. 21 сентября вместе с РНО выступит квинтет знаменитого саксофониста Игоря Бутмана. В программе – сочинения Бернстайна, Эллингтона, Кориа, Андерсона, Шостаковича и Бутмана.

Своего рода возвращением к истокам Большого фестиваля станет исполнение полной версии музыки Грига к драме "Пер Гюнт" 30 сентября. Впервые этот проект был представлен публике в 2009 году на первом Большом фестивале РНО. Специально концертмейстером оркестра Алексеем Бруни была сделана литературная редакция, адаптированная для одного чтеца. Тогда эту роль блистательно исполнил народный артист СССР Василий Лановой, а на нынешнем фестивальном вечере – артист театра и кино Кирилл Пирогов.

Очередную годовщину со дня рождения Дмитрия Шостаковича отметят на концерте 25 сентября монопрограммой из сочинений композитора, в которую вошли "Десять поэм на стихи революционных поэтов" и Симфония №11 "1905 год".