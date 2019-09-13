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РИА Новости
Культура

Большой фестиваль Российского национального оркестра начнется с Сен-Санса

10:42 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОткрытие Большого фестиваля Российского национального оркестра
Открытие Большого фестиваля Российского национального оркестра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Большой фестиваль Российского национального оркестра (РНО), в рамках которого состоится шесть концертов, пройдет в Концертном зале имени Чайковского с 13 сентября по 4 октября, сообщили в пресс-службе РНО.
По традиции новый сезон РНО открывает Большой фестиваль. Афишу XI музыкального смотра составили шесть концертов, в которых будут представлены разножанровые программы с участием звезд мировой сцены, молодых и уже известных мастеров.
"Как и всегда, фестивальная афиша – это квинтэссенция творческой жизни Российского национального оркестра, его самые яркие достижения и удачи. Мы хотим поделиться ими с вами, и надеемся, что предстоящие встречи принесут вам радость и вдохновение", - сказал накануне открытия фестиваля директор РНО Олег Полтавский.
В концерте-открытии примет участие один из известных современных музыкантов Миша Майский, в его интерпретации прозвучит Первый концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса – признанный шедевр виолончельного репертуара. 16 сентября на фестивале впервые выступит звездное сопрано Юлия Лежнева, а место за дирижерским пультом займет постоянный партнер певицы, дирижер и пианист-виртуоз Михаил Шехтман.
Традицию джазовых выступлений, ставших украшением предыдущих фестивалей, продолжит и нынешний форум. 21 сентября вместе с РНО выступит квинтет знаменитого саксофониста Игоря Бутмана. В программе – сочинения Бернстайна, Эллингтона, Кориа, Андерсона, Шостаковича и Бутмана.
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Своего рода возвращением к истокам Большого фестиваля станет исполнение полной версии музыки Грига к драме "Пер Гюнт" 30 сентября. Впервые этот проект был представлен публике в 2009 году на первом Большом фестивале РНО. Специально концертмейстером оркестра Алексеем Бруни была сделана литературная редакция, адаптированная для одного чтеца. Тогда эту роль блистательно исполнил народный артист СССР Василий Лановой, а на нынешнем фестивальном вечере – артист театра и кино Кирилл Пирогов.
Очередную годовщину со дня рождения Дмитрия Шостаковича отметят на концерте 25 сентября монопрограммой из сочинений композитора, в которую вошли "Десять поэм на стихи революционных поэтов" и Симфония №11 "1905 год".
Завершится фестиваль 4 октября концертом французского пианиста, лауреата Конкурса Чайковского, любимца московской публики Люки Дебарга. Он исполнит Первый фортепианный концерт Шостаковича, в котором его партнерами станут трубач Владислав Лаврик и дирижер Михаил Плетнев.
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КультураМузыкаНовости культурыМоскваДмитрий Шостакович
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