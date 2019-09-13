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РИА Новости
Культура

Российские и зарубежные циркачи выступят на бульварах столицы

10:24 13.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Дня города на бульварах столицы
Празднование Дня города на бульварах столицы
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В выходные российские и зарубежные цирковые труппы покажут свои представления на Бульварном кольце в Москве, где пройдет фестиваль циркового искусства Росгосцирка, сообщается на сайте мэрии Москвы.
День рождения российского цирка ежегодно отмечается 26 августа. В этот день в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки стали государственными и вошли в объединение Союзгосцирк, которое после распада СССР стало Росгосцирком.
Уточняется, что участие в празднике 14 и 15 сентября с 12 дня до 10 вечера примут как российские, так и зарубежные труппы.
Так, на одной из главных площадок праздника, в самом начале Тверского бульвара, цирк "Эволюция" покажет голографическое шоу с проекциями животных, ставшее альтернативой классическому цирку. Артисты, работавшие с такими цирками, как "Ронкалли" и "Кроне" (Германия), "д’Ивер Буглион" (Франция), "Дю Солей" (Канада), "Кни" (Швейцария) и "Мойра Орфей" (Италия), напомнят зрителям о важности бережного отношения к природе.
Кроме того, в первый день фестиваля можно будет увидеть Большой цирковой марафон, который начнется с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Зрители смогут наблюдать за марафоном не только вживую, но и на больших экранах, установленных по всему Бульварному кольцу, трансляцию мероприятия также покажут в соцсетях и на YouTube.
Для детей на фестивале пройдут мастер-классы по цирковому искусству и тематические уроки, а на интерактивных площадках им покажут фокусы. Свои работы представят и современные художники. Центральной станет инсталляция Андрея Бартенева, посвященная цирку будущего и его влиянию на повседневность.
Артисты в шоу Королевский цирк в Цирке Никулина на Цветном бульваре.
25 августа, 08:00Культура
Але — гоп! Спешите видеть! Госцирк на манеже уже 100 лет
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КультураНовости культурыЦиркиРосгосциркМосква
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