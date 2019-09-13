Российские и зарубежные циркачи выступят на бульварах столицы

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В выходные российские и зарубежные цирковые труппы покажут свои представления на Бульварном кольце в Москве, где пройдет фестиваль циркового искусства Росгосцирка, сообщается на сайте мэрии Москвы.

День рождения российского цирка ежегодно отмечается 26 августа. В этот день в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки стали государственными и вошли в объединение Союзгосцирк, которое после распада СССР стало Росгосцирком.

Уточняется, что участие в празднике 14 и 15 сентября с 12 дня до 10 вечера примут как российские, так и зарубежные труппы.

Так, на одной из главных площадок праздника, в самом начале Тверского бульвара, цирк "Эволюция" покажет голографическое шоу с проекциями животных, ставшее альтернативой классическому цирку. Артисты, работавшие с такими цирками, как "Ронкалли" и "Кроне" (Германия), "д’Ивер Буглион" (Франция), "Дю Солей" (Канада), "Кни" (Швейцария) и "Мойра Орфей" (Италия), напомнят зрителям о важности бережного отношения к природе.

Кроме того, в первый день фестиваля можно будет увидеть Большой цирковой марафон, который начнется с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Зрители смогут наблюдать за марафоном не только вживую, но и на больших экранах, установленных по всему Бульварному кольцу, трансляцию мероприятия также покажут в соцсетях и на YouTube.