Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T10:20Z
https://ria.ru/20190913/1558641607.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:115:3072:1843_1036x0_80_0_0_2059707303c6904fe11c0ba3c4cb8b23.jpg
РИА Новости
Ростовская область

Глава Ростовской области поздравил жителей Ростова-на-Дону с юбилеем города

10:03 13.09.2019 (обновлено: 10:20 13.09.2019)
62
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о достижениях и задачах, которые стоят перед Ростовом-на-Дону в 270-летний юбилей города, и поздравил жителей с этой датой, сообщает правительство региона.
"Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Уверен, новый импульс для роста и развития городу придадут нацпроекты", - сказал губернатор на торжественном собрании, посвященном юбилею. Он отметил, что в областном центре нужно развивать концепцию "умного города", чтобы интеллектуальные технологии стали основными в различных сферах.
По словам Голубева, в городе на сегодняшний день уже достигнуты весомые результаты, но предстоит и масштабная работа. "Одна из самых крупных школ открылась в микрорайоне Суворовском, вторая примет учеников до конца этого года. Будут построены шесть детских садов, благоустроены общественные территории – первая миля у реки Темерник, парки "Осенний" и "Вересаево", - говорится в сообщении правительства.
Также планируется выполнить капитальный ремонт консультативной поликлиники Областной детской больницы, построить хирургический центр инновационных технологий. В Северном микрорайоне города будет создан спортивный комплекс. В этом году отремонтированы 14 дорог, до конца года будет отремонтировано еще восемь, говорится в сообщении. В планах на текущий год - ввести в строй 1,259 миллиона квадратных метров жилья.
Город Ростов-на-Дону основан в 1749 году. Площадь города составляет 348,5 квадратных километров, население - более 1 миллиона человек. Имеет звание "Город воинской славы". Является крупным промышленным, научным и культурным центром Юга России. По ряду характеристик город входит в десятку ведущих центров Российской Федерации.
На торжественной церемонии открытия памятника Авиаторам всех поколений в Ростове-на-Дону. 15 декабря 2018
15 декабря 2018, 11:40РИА Новости
В Ростове-на-Дону открыли памятник "Авиаторам всех поколений"
000001
Обсудить 0
Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
На форуме "Россия – спортивная держава" представят павильон "Нижний 800"
РИА
Новости
Дороги в ХМАО
Власти Сургутского района выделят на ремонт дорог 200 миллионов рублей
Модели на показе Chromat в Нью-Йорке
Лучшие фото недели: "Лада" с колесами кареты, бабье лето и массовая свадьба
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Центральная избирательная комиссия Украины
Лента
новостей
Оркестр Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики получают приз зрительских симпатий на фестивале Спасская башня
Организаторы "Спасской башни" рассказали о призе зрительских симпатий
В Тамбовской области открылась выставка День садовода-2019
В Тамбовской области открылась выставка "День садовода-2019"
Кредитная карта и интернет
Подмосковье занимает второе место по объемам кредитования МСП
Сергиев Посад, Московская область
Завод скважинного оборудования построят в Подмосковье к 2021 году
Фотовыставка достопримечательностей региона Омская область – настоящая Сибирь в Москве
Омский губернатор Бурков открыл в Москве фотовыставку о регионе
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Омской области Александр Бурков
Москва и Омская область договорились о сотрудничестве в различных сферах
Ремонт фасадов домов в Омске
Ремонт фасадов домов в Омске закончат к форуму России и Казахстана
Журналисты перед началом пресс-конференции
Журналисты Союзного государства посетят Ростовскую область
Лес
Оренбургская область направит 384 млн рублей на сохранение лесов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния