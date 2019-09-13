Глава Ростовской области поздравил жителей Ростова-на-Дону с юбилеем города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о достижениях и задачах, которые стоят перед Ростовом-на-Дону в 270-летний юбилей города, и поздравил жителей с этой датой, сообщает правительство региона.

"Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Уверен, новый импульс для роста и развития городу придадут нацпроекты", - сказал губернатор на торжественном собрании, посвященном юбилею. Он отметил, что в областном центре нужно развивать концепцию "умного города", чтобы интеллектуальные технологии стали основными в различных сферах.

По словам Голубева, в городе на сегодняшний день уже достигнуты весомые результаты, но предстоит и масштабная работа. "Одна из самых крупных школ открылась в микрорайоне Суворовском, вторая примет учеников до конца этого года. Будут построены шесть детских садов, благоустроены общественные территории – первая миля у реки Темерник, парки "Осенний" и "Вересаево", - говорится в сообщении правительства.

Также планируется выполнить капитальный ремонт консультативной поликлиники Областной детской больницы, построить хирургический центр инновационных технологий. В Северном микрорайоне города будет создан спортивный комплекс. В этом году отремонтированы 14 дорог, до конца года будет отремонтировано еще восемь, говорится в сообщении. В планах на текущий год - ввести в строй 1,259 миллиона квадратных метров жилья.