Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая

По словам Лаврова, между МИД России и КНР уже давно установились конструктивные, доверительные, товарищеские отношения, что позволяет быстро и качественно выполнять поставленные перед ведомствами задачи. Лавров отметил, что Россия находится "в самом тесном контакте" с китайскими друзьями. Как напомнил глава МИД РФ, в 2018 году он встречался с министром иностранных дел КНР Ван И шесть раз, а в 2019 году между ними уже состоялось четыре беседы, кроме того, на основе ежегодно утверждаемых планов успешно функционирует механизм двусторонних межмидовских консультаций, в год проводится порядка 40-50 встреч с огромным тематическим охватом.