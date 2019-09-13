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РИА Новости

Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая

00:38 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая настолько плотное, что третьим силам не удастся "вбить клин" между Москвой и Пекином, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, между МИД России и КНР уже давно установились конструктивные, доверительные, товарищеские отношения, что позволяет быстро и качественно выполнять поставленные перед ведомствами задачи. Лавров отметил, что Россия находится "в самом тесном контакте" с китайскими друзьями. Как напомнил глава МИД РФ, в 2018 году он встречался с министром иностранных дел КНР Ван И шесть раз, а в 2019 году между ними уже состоялось четыре беседы, кроме того, на основе ежегодно утверждаемых планов успешно функционирует механизм двусторонних межмидовских консультаций, в год проводится порядка 40-50 встреч с огромным тематическим охватом.

"И это не считая постоянного взаимодействия между российскими и китайскими дипломатами по всему миру, а также регулярных "сверок" между нашими делегациями на различных международных площадках. Ткань двустороннего взаимодействия столь плотная, что третьим силам просто некуда "вбивать клин", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".

Лавров также напомнил, что в июне 2019 году в Москве главы России и Китая констатировали переход российско-китайских отношений на новый уровень.
"Это было зафиксировано в подписанном нашими лидерами Совместном заявлении, в котором стороны определили дальнейшие цели и направления развития двустороннего партнерства: стратегическая поддержка и взаимопомощь, глубокая интеграция и сближение, опора на инновационный подход, всеобщая польза и взаимная выгода. В документе весьма подробно прописаны конкретные задачи, в том числе и на мировой арене, к реализации которых мы с китайскими коллегами уже приступили", - добавил глава МИД РФ.
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