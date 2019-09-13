Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Говорить о каких-либо сложностях, в том числе по вопросу Абхазии и Южной Осетии, в диалоге между Россией и Белоруссией не приходится, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии". Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится", - сказал Лавров, отвечая на вопрос газеты "Труд", вносит ли сложности в двусторонний диалог то, что Минск не признал независимыми Абхазию и Южную Осетию, а Крым - российским.
"Сомнений в важности укрепления Союзного государства у нас никогда не было – достаточно обратиться к утвержденной президентом Путиным в ноябре 2016 года Концепции внешней политики Российской Федерации, где работа в рамках данного интеграционного формата – в числе безусловных приоритетов. Знаем, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья", - отметил министр.
Он напомнил, что внешнеполитические ведомства двух стран раз в два года принимают программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.