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РИА Новости

Google выплатит почти миллиард евро по делу о неуплате налогов во Франции

18:10 12.09.2019 (обновлено: 10:34 13.09.2019)
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компания Google согласилась выплатить штраф в размере 500 миллионов евро для прекращения дела о неуплате налогов, еще 465 миллионов евро компания выплатит французским налоговым органам в качестве дополнительного налога, сообщает газета 20 minutes.
В феврале 2016 года появились сообщения о том, что власти Франции подозревают Google в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,6 миллиарда евро.
По данным газеты, в четверг компания Google и прокуратура Парижа пришли к соглашению относительно суммы штрафа. После его выплаты все судебные дела относительно "уклонения Google от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах", предъявленные компании в 2015 году, считаются прекращенными.
"Мы положили конец налоговым спорам, которые существовали у нас во Франции много лет. Соглашение включает объявленный судом штраф в размере 500 миллионов евро, а также сумму в 465 миллионов евро в виде дополнительных налогов, которую мы согласились оплатить", - приводит газета заявление Google.
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
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