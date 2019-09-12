Google выплатит почти миллиард евро по делу о неуплате налогов во Франции

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компания Google согласилась выплатить штраф в размере 500 миллионов евро для прекращения дела о неуплате налогов, еще 465 миллионов евро компания выплатит французским налоговым органам в качестве дополнительного налога, сообщает газета Компания Google согласилась выплатить штраф в размере 500 миллионов евро для прекращения дела о неуплате налогов, еще 465 миллионов евро компания выплатит французским налоговым органам в качестве дополнительного налога, сообщает газета 20 minutes

В феврале 2016 года появились сообщения о том, что власти Франции подозревают Google в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,6 миллиарда евро.

По данным газеты, в четверг компания Google и прокуратура Парижа пришли к соглашению относительно суммы штрафа. После его выплаты все судебные дела относительно "уклонения Google от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах", предъявленные компании в 2015 году, считаются прекращенными.