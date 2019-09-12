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РИА Новости

Нетаньяху не готов мириться с угрозой военного присутствия Ирана в Сирии

21:01 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о нарастающих попытках Ирана использовать территорию Сирии для размещения там ракет и отметил важность военного сотрудничества между РФ и Израилем.
"В последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас или для расположения там ракет, которые будут нам угрожать. Мы не готовы мириться с этой угрозой", - заявил Нетаньяху.
В этой связи он отметил, что считает особенно важным сотрудничество военных РФ и Израиля, так как "согласование" между военными двух стран "всегда очень важно".
"Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", - заявил премьер Израиля.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Вчера, 08:29РИА Новости
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
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Война в СирииВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияРоссияИранИзраильВ мире
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