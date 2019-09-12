Нетаньяху не готов мириться с угрозой военного присутствия Ирана в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о нарастающих попытках Ирана использовать территорию Сирии для размещения там ракет и отметил важность военного сотрудничества между РФ и Израилем.

"В последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас или для расположения там ракет, которые будут нам угрожать. Мы не готовы мириться с этой угрозой", - заявил Нетаньяху.

В этой связи он отметил, что считает особенно важным сотрудничество военных РФ и Израиля, так как "согласование" между военными двух стран "всегда очень важно".