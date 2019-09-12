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РИА Новости

Путин надеется, что в парламент Израиля придут ответственные политики

20:36 12.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на то, что в новом парламенте Израиля будут работать ответственные политики, которые продолжат развитие российско-израильских отношений.
"Я знаю, что ваша страна стоит на пороге крупных внутриполитических мероприятий - выборов в кнессет 17 сентября. Хорошо известно, что в Израиле проживает свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза... И конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, придут в парламент Израиля. Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений", - сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
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Кнессет ИзраиляВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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