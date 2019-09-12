Путин надеется, что в парламент Израиля придут ответственные политики

"Я знаю, что ваша страна стоит на пороге крупных внутриполитических мероприятий - выборов в кнессет 17 сентября. Хорошо известно, что в Израиле проживает свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза... И конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, придут в парламент Израиля. Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений", - сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.