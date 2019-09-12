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РИА Новости

Путин принял приглашение президента Израиля посетить страну

20:00 12.09.2019 (обновлено: 21:09 12.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале следующего года для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря "Освенцим".
"Президент Израиля (Реувен Ривлин - ред.) пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с освобождением "Освенцима" и дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду", - сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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