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РИА Новости

В Южной Осетии заявили об активизации грузинских полицейских на границе

19:28 12.09.2019
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© РИА Новости / Николай ПротопоповВ столице Южной Осетии городе Цхинвал
В столице Южной Осетии городе Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
В столице Южной Осетии городе Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 12 сен - РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии заявляет об активизации деятельности МВД Грузии на отдельных участках госграницы.
"В Комитет государственной безопасности РЮО поступает информация об активизации деятельности МВД Грузии на отдельных участках государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией… Полагаем, что активность грузинских силовиков на югоосетино-грузинском участке государственной границы направлена на дестабилизацию обстановки, размывание режима госграницы и создание предпосылок для эскалации напряженности", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, на грузинской территории напротив населенного пункта Гром Цхинвальского района сотрудники МВД Грузии проводят разведку, а также подготовительные работы для установки дополнительных наблюдательных пунктов или блок-постов. В населенном пункте Адзви Горийского муниципалитета увеличилась численность личного состава грузинской полиции с 8 до 40 человек.
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В комитете добавили, что также увеличилась численность личного состава МВД Грузии с 6 до 12 человек на постах в населенных пунктах Адзвистави и Ахалубани Горийского муниципалитета. А в Хурвалети Горийского муниципалитета устанавливается пост полиции МВД Грузии.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
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