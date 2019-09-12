В Южной Осетии заявили об активизации грузинских полицейских на границе

ЦХИНВАЛ, 12 сен - РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии заявляет об активизации деятельности МВД Грузии на отдельных участках госграницы.

"В Комитет государственной безопасности РЮО поступает информация об активизации деятельности МВД Грузии на отдельных участках государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией… Полагаем, что активность грузинских силовиков на югоосетино-грузинском участке государственной границы направлена на дестабилизацию обстановки, размывание режима госграницы и создание предпосылок для эскалации напряженности", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, на грузинской территории напротив населенного пункта Гром Цхинвальского района сотрудники МВД Грузии проводят разведку, а также подготовительные работы для установки дополнительных наблюдательных пунктов или блок-постов. В населенном пункте Адзви Горийского муниципалитета увеличилась численность личного состава грузинской полиции с 8 до 40 человек.

В комитете добавили, что также увеличилась численность личного состава МВД Грузии с 6 до 12 человек на постах в населенных пунктах Адзвистави и Ахалубани Горийского муниципалитета. А в Хурвалети Горийского муниципалитета устанавливается пост полиции МВД Грузии.