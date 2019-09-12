Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T19:41Z
https://ria.ru/20190912/1558632132.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151899/35/1518993537_0:285:5472:3363_1036x0_80_0_0_367e53ab2fabd0ea9391e9db53c982b9.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Более 30 человек дали обет трезвости после крестного хода в Екатеринбурге

19:18 12.09.2019 (обновлено: 19:41 12.09.2019)
418
© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
Отказ от алкоголя . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 30 человек дали обет трезвости после крестного хода в Екатеринбурге, прошедшего в честь Дня трезвости, сообщает в четверг Telegram-канал синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"В Екатеринбурге прошёл крестный ход в честь дня трезвости, по окончании которого 36 человек дали обет трезвости", - сообщили в синодальном отделе.
Витрина с алкогольной продукцией
11 сентября, 13:13РИА Новости
В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России
День трезвости в России не имеет статуса государственного праздника, но отмечается ежегодно с 2014 года, когда Синод Русской церкви восстановил традицию, прерванную в советское время.
Как уточнили в РПЦ, крестный ход в Екатеринбурге состоялся по завершении Божественной литургии в храме во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. "В молитвенном шествии приняли участие около ста человек – прихожан и гостей храма, 36 из которых по окончании молебна дали обет трезвости", - уточнили в синодальном отделе.
2080004
Обсудить 4
Религия и мировоззрениерелигияРусская православная церковьЕкатеринбургРоссияОбщество
Рекомендуем
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
ФАС закрыла дела в отношении Superjob и Rabota.ru
РИА
Новости
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин принял приглашение президента Израиля посетить страну
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
В Сеуле надеются на скорый визит Путина
Лента
новостей
Памятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в музей
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство РФ прокомментировало отказ Лондона сотрудничать по делу Глушкова
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии выступил против пересмотра признания Косово
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Facebook заблокировал на сутки чат-бот Нетаньяху за антиарабское сообщение
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Мальчика, пытавшегося спасти дедушку из горящей бани, наградили посмертно
Кадр из фильма Обитель зла: последняя глава
Дублер Милы Йовович подала в суд на продюсеров "Обители зла" из-за травм
Иерей Александр Волков и председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря
Сотрудник полиции в Париже
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
Лента новостейМолния