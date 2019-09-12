МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 30 человек дали обет трезвости после крестного хода в Екатеринбурге, прошедшего в честь Дня трезвости, сообщает в четверг Telegram-канал синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.

"В Екатеринбурге прошёл крестный ход в честь дня трезвости, по окончании которого 36 человек дали обет трезвости", - сообщили в синодальном отделе.

День трезвости в России не имеет статуса государственного праздника, но отмечается ежегодно с 2014 года, когда Синод Русской церкви восстановил традицию, прерванную в советское время.