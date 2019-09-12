МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 30 человек дали обет трезвости после крестного хода в Екатеринбурге, прошедшего в честь Дня трезвости, сообщает в четверг Telegram-канал синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"В Екатеринбурге прошёл крестный ход в честь дня трезвости, по окончании которого 36 человек дали обет трезвости", - сообщили в синодальном отделе.
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День трезвости в России не имеет статуса государственного праздника, но отмечается ежегодно с 2014 года, когда Синод Русской церкви восстановил традицию, прерванную в советское время.
Как уточнили в РПЦ, крестный ход в Екатеринбурге состоялся по завершении Божественной литургии в храме во имя святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. "В молитвенном шествии приняли участие около ста человек – прихожан и гостей храма, 36 из которых по окончании молебна дали обет трезвости", - уточнили в синодальном отделе.