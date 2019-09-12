"Неважно": Бэнкси ответил на уничтожение его рисунка о Brexit

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Британский уличный художник Бэнкси написал в инстаграме, что "белый флаг" на месте его рисунка в Дувре, посвященного выходу Великобритании из Евросоюза, согласуется с его первоначальным замыслом.

"Я планировал, что в день Brexit поменяю картину в Дувре на это. Но, похоже, они закрасили ее. Неважно. Думаю, большой белый флаг хорошо выражает то же самое", - написал Бэнкси.