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РИА Новости
Культура

"Неважно": Бэнкси ответил на уничтожение его рисунка о Brexit

19:15 12.09.2019
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© Фото : страница в Instagram "banksy"Граффити британского стрит-арт художника Бэнкси
Граффити британского стрит-арт художника Бэнкси
© Фото : страница в Instagram "banksy"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Британский уличный художник Бэнкси написал в инстаграме, что "белый флаг" на месте его рисунка в Дувре, посвященного выходу Великобритании из Евросоюза, согласуется с его первоначальным замыслом.
"Я планировал, что в день Brexit поменяю картину в Дувре на это. Но, похоже, они закрасили ее. Неважно. Думаю, большой белый флаг хорошо выражает то же самое", - написал Бэнкси.
Рисунок появился на стене одного из домов в мае 2017 года. На нем художник изобразил рабочего, который при помощи инструментов пытается удалить с флага Европы одну из 12 звезд, из-за чего на "полотне" появляются трещины.
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